شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تعالج إحدى الثغرات الأمنية التي أثرت على أنظمة "ويندوز" منذ عقود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت "مايكروسوفت" إنها عالجت بالفعل إحدى الثغرات الأمنية التي كان يمكن النفاذ من خلالها للتأثير والإضرار بمستخدمي أنظمة التشغيل "ويندوز" من نسخ على مدار عقود.



وأضافت الشركة الأمريكية بأنه على مدار عقود، كانت أنظمة التشغيل "ويندوز" من النسخ القديمة يمكن اختراقها عن طريق برمجيات خبيثة والسيطرة عليها من جانب جهات أو أفراد قراصنة.



وأوضحت "مايكروسوفت" بان الثغرة أسمتها "برينت ديمون" تتأصل داخل أنظمة "ويندوز برينت" وتؤثر على جميع نسخ "ويندوز" منذ النسخة "عن تي 4.0" التي صدرت عام 1996.

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وتم إبلاغ الشركة بالفعل باختراق وأضرار وقعت لبعض مستخدمي "ويندوز"، لكن فريق عمل "مايكروسوفت" عالج هذه الثغرة.



وتجدر الإشارة إلى أن "مايكروسوفت" أعلنت في الآونة الأخيرة عن نتائج أعمالها الفصلية عن أول ثلاثة أشهر من العام الجاري وحققت خلالها إيرادات وأرباح قوية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 1.5% وأغلق عند 183.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 187.06 دولار بينما سجل أقل سعر عند 177 دولارا.