شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يغلق على ارتفاع بنحو 2% مع أنباء صفقة استحواذ جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور أنباء عن تنفيذ الشركة صفقة استحواذ جديدة لتوسعة أنشطتها بشكل إضافي عالمياً.



وعبر مدونتها الإلكترونية، أعلنت "فيسبوك" الاستحواذ على منصة الصور المتحركة "جيفي" ودمج خدمات الأخيرة مع تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة.



وبموجب الصفقة، فإن الصور المتحركة في مكتبة "جيفي" سوف تكون متاحة لمستخدمي "ماسنجر" و"إنستجرام" و"واتساب" بشكل تام بحيث يمكن مشاركة هذه الصور من خلال حسابات المستخدمين.

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وأوضحت "فيسبوك" بأن 50% من زوار "جيفي" هم في الأساس مستخدمي "فيسبوك" خاصة من منصة "إنستجرام" المختصة بمشاركة الصور.



أما عن حجم الصفقة، فلم تفصح "فيسبوك" أو "جيفي" عن قيمتها، لكن تقريرا نشره موقع "أكسيوس" ألمح إلى أن قيمة الصفقة تزيد عن 400 مليون دولار.



وفي ختام جلسة الجمعة، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 2% إلى 210.8 دولار، وسجل أعلى سعر في التعاملات عند 211.3 دولار بينما سجل أقل سعر عند 204.1 دولار.