شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب هذا الأسبوع بأكثر من 8% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة محققة مكاسب أسبوعية قوية في ظل استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والمخاوف بشأن التأثير الضار لفيروس "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي عقب صدور بيانات سلبية.



هذا، وقد انخفض مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان بنسبة 16.4% متجاوزا توقعات بانخفاض نسبته 12%.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش عند 100.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 100.08 نقطة.



ولا تزال دول العالم تتسابق من أجل تطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" في أسرع وقت ممكن أو على الأقل تطوير علاج له في إطار الجهود لإنقاذ الملايين.



وفي ختام الجلسة، قفزت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 5.7% أو ما يعادل 91.4 سنت وأغلقت عند 17.07 دولار للأوقية، وحقق المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 8.2%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 17.15 دولار بينما سجل أقل سعر عند 16.155 دولار.