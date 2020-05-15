أسعار النفط تقفز مع ظهور علامات تحسن في الطلب

قفزت أسعار الخام الأمريكي سبعة بالمئة اليوم الجمعة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ مارس آذار على خلفية زيادة الطلب على النفط في الوقت الي تخفف فيه الدول حول العالم القيود على السفر التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا.
وربح الخام الأمريكي 19.7 بالمئة على مدار الأسبوع وصعد خام برنت 5.2 بالمئة بعد أسبوع من الأنباء الإيجابية. وزادت عقود كلا الخامين للأسبوع الثالث على التوالي.
وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.87، بما يعادل 6.8 بالمئة، عند 29.43 دولار للبرميل، ليقل قليلا عن أعلى مستوى في الجلسة عند 29.92 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس آذار. وقفز غرب تكساس الوسيط تسعة بالمئة في الجلسة السابقة.
وجرت تسوية خام برنت على زيادة 1.37 دولار، أو 4.4 بالمئة، عند 32.50 دولار للبرميل. وربح برنت حوالي سبعة بالمئة أمس الخميس.
ولا تزال السوق حذرة في حين لم تنته جائحة فيروس كورونا بعد وظهرت مجموعات جديدة من الإصابة في بعض الدول التي تخفف إجراءات العزل.
وبدأت تخفيضات إنتاج لم يسبق لها مثيل بنحو عشرة ملايين برميل يوميا من جانب أوبك ومنتجين متحالفين معها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، لشهري مايو أيار ويونيو حزيران، في حين تعهدت السعودية والكويت والإمارات بالخفض بأزيد من التزاماتها.
واليوم، قالت عمان إنها تدرس خفض الإنتاج بشكل أكبر في يونيو حزيران هي الأخرى.
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