شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت تصنع معدات المياه العميقة بمشروع إسالة الغاز بموزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت شركه بتروجت، أمر اسناد من شركة Baker Hughes العالمية لتوريد وتصنيع معدات للمياه العميقة بوزن 700 طن تشمل عدد "7" "Well Jumpers" ، ‏‎ضمن توجه وزارة البترول والثروة المعدنية ‏‎لفتح أسواق عمل جديدة بالدول الأفريقية من خلال التعاون مع الشركات العالمية، وسيتم تصنيع واختبار المعدات بيارد التصنيع البحري بالمعدية بينما سيتم نقلها بواسطة العميل للتركيب بالمياه العميقة بالمحيط الهندي 40كم امام ساحل مقاطعة "Cabo Delgado" بدولة موزمبيق.

وتعد هذه الأعمال هي الأولى لشركة بتروجت بمنطقة شرق إفريقيا، وتكليل لجهود الشركة لتحقيق استراتيجيتها للعمل بتلك المناطق الواعدة خاصة موزمبيق وتنزانيا واوغندا وكينيا.

والجدير بالذكر أن شركة بتروجت قد أسست مكتب تمثيل بمابوتو عاصمة موزمبيق منذ عدة سنوات بغرض متابعة مشروعات اسالة الغاز التي بدأت مؤخرا في المنطقة، وهذا الاسناد هو أحد ثمار الدعم والتشجيع المتواصل من وزارة البترول والثروة المعدنية لشركة بتروجت للتوسع في أعمالها الخارجية وخاصة الدول الأفريقية لتحقيق افضل استفادة من طاقاتها وتعظيم العائد من العملات الأجنبية.

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وحققت بتروجت خلال عام 2019 حجم تعاقدات غير مسبوق في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها بقيمة 46 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15% عن عام 2018 ، وبلغ حجم أعمالها من المشروعات الجارية خلال العام بلغ نحو 137 مشروعاً داخل وخارج مصر، ومن أبرز المشروعات التي ساهمت في عمليات تنفيذها داخل مصر فى صناعة البترول والغاز كل من مشروع المحطة البرية لتنمية حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى في مرحلتها لثانية ومشروع المصرية للتكرير بمسطرد إضافة الى مشروعات مجمع انتاج البنزين عالى الاوكتين بأسيوط وتوسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية ومحطات حقول انتاج الغاز بغرب دلتا النيل وشمال الإسكندرية ومستودعات سوميد وسونكر لتخزين البترول بالعين السخنة.

كما تساهم بتروجت في العديد المشروعات القومية والتنموية لصالح الدولة من أهمها مشروعات مجمعى الأسمدة الفوسفاتية والازوتية بالعين السخنة، ومشروعات انفاق قناة السويس وازدواج نفق الشهيد احمد حمدى 2 ومشروع انشاء مدينة العلمين الجديدة و تنفيذ اعمال الشبكة الخاصة بمحطة التبريد المركزى بالعاصمة الإدارية وتطوير الطريق الدائرى الاوسطى وإعادة تأهيل رصيف الحاويات بميناء دمياط .