شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك تشترى موقع جيفى لدمجه مع إنستجرام بنحو 400 مليون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت فيسبوك في تدوينة اليوم الجمعة، إنها تستحوذ على موقع جيفي الشهير لصناعة ومشاركة الصور المتحركة المعروفة باسم جي.آي.إف.
وتكلفة الصفقة، التي لم يجر الكشف عنها، قدرها موقع أكسيوس الإخباري بنحو 400 مليون دولار. ولم ترد الشركتان حتى الآن على طلبين للتعقيب.
يأتي الإعلان في الوقت الذي تخضع فيه أضخم شبكة التواصل الاجتماعي لتدقيق من مشرعين على خلفية مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار.
وستكون جيفي جزءا من موقع مشاركة الصور إنستجرام الذي تملكه فيسبوك. وسيجري دمج مكتبتها من ملفات الجي.آي.إف، والتي يمكن دمجها مع تطبيقات أخرى، بشكل أكبر في إنستجرام والتطبيقات الأخرى المملوكة لفيسبوك.
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