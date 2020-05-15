شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً للمقاومة 1.0840 ويرتد هبوطاً ليضغط على الدعم المحوري 1.0790، ليبقى السعر عالقاً بين هذين المستويين، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، نحن بحاجة لاختراق أحدهما لتأكيد الوجهة التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدّمان إشارات سلبية تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

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