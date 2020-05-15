شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: سعر الفضة يجتاز الهدف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر الفضة صعوداً بشكل قوي ليتخطى مستوى 16.52 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم فرص امتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى محطتنا الرئيسية التالية التي تتواجد عند 17.11، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 16.00 مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد المقترح.

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