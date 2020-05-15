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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض عقب تصريحات سلبية بشأن محادثات "بريكست" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة في اعقاب تصريحات سلبية أطلقها كبير المفاوضين البريطانيين بشأن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وذكر كبير المفاوضين في المملكة المتحدة "ديفيد فروست" بأن المحادثات بشأن "بريكست" مع نظيره في الاتحاد الأوروبي "ميشيل بارنييه" تشهد تقدماً بطيئاً وطفيفاً للغاية.
وأضاف "فروست" بأن هناك العديد من نقاط الخلاف مع الجانب الأوروبي وأن بروكسل تضع العديد من العراقيل على طريق إعادة صياغة العلاقات المستقبلية بين الطرفين.
كما أوضح أن المملكة المتحدة ملتزمة بمعاييرها وقواعدها التي تريد السير عليها حتى بعد تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي.
وتأتي خلافات "بريكست" بين لندن وبروكسل في الوقت الذي يجتاح فيه فيروس "كورونا" دول القارة العجوز بالتزامن مع محاولات إعادة فتح الاقتصادات.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 1.2111، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2238 بينما سجل أقل سعر عند 1.211.
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