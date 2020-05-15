الاقتصاد

الذهب يغلق عند أعلى مستوى في شهر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة بالتزامن مع الضغوط على الدولار وأسواق الأسهم في ظل عدم اليقين بشان تأثير إجراءات إعادة فتح الاقتصادات بالإضافة إلى صدور بيانات حكومية ضعيفة في الولايات المتحدة.


وكانت بيانات قد كشفت عن هبوط مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا خلال أبريل/نيسان بنسبة 16.4% متجاوزا توقعات بانخفاض نسبته 12%.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش عند 100.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 100.08 نقطة.


وذكرت مصادر في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يضغط بشكل كبير على شركات الادوية والمراكز الطبية والبحثية من أجل العمل والإسراع في تطوير لقاح مضاد لفيروس "" بنهاية العام الجاري.


وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.9% إلى 1756.30 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل/نيسان، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1761.2 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1736.8 دولار.

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