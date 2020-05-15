شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر على نحو سلبي عقب بيانات التجزئة الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي على نحو سلبي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة في الولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية هبوط مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان بنسبة 16.4% متجاوزا توقعات بانخفاض نسبته 12%.



يأتي ذلك بعد بيانات أخرى لكن في الصين أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.9% خلال أبريل/نيسان الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1.5% فقط من تراجع بنسبة 1.1% في مارس/آذار.

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على النقيض، انخفض مؤشر مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 7.5% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضه بنسبة 5.9%، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 6% في حين أشارت التوقعات إلى انخفاض إلى 5.8% من 5.9%.



وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد حذر في وقت سابق هذا الأسبوع من أضرار "كورونا" على الاقتصاد الأكبر في العالم واحتمالية مواجهته لانكماش هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش عند 100.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 100.08 نقطة.