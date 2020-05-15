شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز" تعلن استمرار تراجع عدد حفارات التنقيب عن الخام في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بأن حفارات الخام انخفض عددها في الولايات المتحدة بحوالي 34 إلى 258 حفاراً خلال الأسبوع الجاري.



وتراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي بمقدار حفار واحد إلى 79 حفاراً بينما انخفض عدد حفارات النف والغاز معا في البلاد بحوالي 35 حفاراً إلى 339.