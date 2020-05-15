شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه مع تجاوز "برنت" مستوى 32 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التوقعات الإيجابية المتواصلة بشأن انتعاش الطلب العالمي بالتزامن مع إإجراءات إعادة فتح الاقتصادات.



وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية اليوم انخفاض عدد حفارات التنقيب عن الخام بنحو 34 حفاراص إلى 258 حفاراً خلال الأسبوع الجاري.

Advertisements



وفي سياق آخرن استقر مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:25 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 100.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 100.08 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.3% إلى 29.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 29.5 دولار بينما سجل أقل سعر عند 27.2 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 3.7% إلى 32.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 32.5 دولار بينما سجل أقل سعر عند 30.9 دولار.