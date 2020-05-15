شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يقع تحت وطأة الضغوط رغم بيانات صينية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث لا تزال تحت وطأة الضغوط على الرغم من صدور بيانات حكومية صينية أظهرت تعافي أنشطة المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ازمة فيروس "كورونا"، وإن كان الأمر بوتيرة بطيئة.



وكشفت بيانات حكومية صينية أن مؤشر الإنتاج الصناعي قفز بنسبة 3.9% خلال أبريل/نيسان الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1.5% فقط من تراجع بنسبة 1.1% في مارس/آذار.

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على النقيض، انخفض مؤشر مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 7.5% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضه بنسبة 5.9%، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 6% في حين أشارت التوقعات إلى انخفاض إلى 5.8% من 5.9%.



وفي سياق متصل، هبط مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان بنسبة 16.4% متجاوزا توقعات بانخفاض نسبته 12%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:34 بنسبة 0.1% إلى 2.34 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.37 دولار وأقل سعر عند 2.33 دولار.