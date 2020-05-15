شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 15-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 15-5-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاء أبرزها إعلان رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الطرق المتاحة لسداد المساهمة التكافلية من خلال ثلاث طرق إلكترونياً عن طريق منظومة الإقرارات الضريبية من خلال كروت الدفع الإلكترونية أو سدادها بالبنوك أو سدادها بكروت الدفع الإلكترونية، وخسارة رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 550.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1% عن الأسبوع الماضى.

البورصة المصرية تخسر 5.5 مليار جنيه ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 10287.21 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 1112.18 نقطة. البورصة المصرية تخسر 5.5 مليار جنيه ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 10287.21 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 1112.18 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان تراجعاً بنحو 2.76% مغلقًا عند مستوى 1819.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.9% مغلقًا عند مستوى 11783.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.52% ليغلق عند مستوى 668.55 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 550.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 289.8 مليار جنيه إلى 291.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 164.4 مليار جنيه إلى 158.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.3%.





نائب وزير الإسكان يتفقد توسعات محطة مياه جزيرة الدهب تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة إنتاجية 160 ألف متر مكعب يومياً، والذى يتم تنفيذه على مرحلتين، بطاقة 80 ألف متر مكعب يومياً ، لكل مرحلة، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن وزارة الإسكان ممثلة فى قطاع المرافق، تبذل أقصى جهدها للانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب، لتوصيل المياه للمناطق الساخنة بمحافظة الجيزة قبل دخول موسم الصيف.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الطاقة الإجمالية لمحطة مياه جزيرة الدهب، ستبلغ 800 ألف م3/يوم، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التوسعات، لخدمة 4 ملايين نسمة من سكان محافظة الجيزة، ولا سيما المناطق الساخنة، والتى تعانى من نقص كمية المياه نتيجة الزيادة السكانية والبناء العشوائى.

تفقد المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات ومدى التزام الشركات بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وتفقد المهندس عصام بدوي، أعمال تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقي للمدينة بطول 12كم، والمحور المؤدي إلي الجامعة المصرية اليابانية والمحور المؤدي إلي الإسكان الاجتماعي، وكذا أعمال إحلال وتجديد المسطحات الخضراء بالمجاورة 7 بالحي الأول، وتنفيذ المرافق الداخلية للمحور المركزي الغربي، وغير ذلك من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار، وتخفيف العبء عن كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 17 ألفًا و899 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة»، لأصناف متعددة منها السلع الاستراتيجية «اللحوم، القمح والذرة، وفول الصويا، والسكر ، والحديد والكيماويات، والسيارات، وقطع الغيار، وغيرها من البضائع خلال شهر أبريل الماضى.

وأضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة» بلغت 541 مليونًا و176 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 3 مليارات و354 مليونًا و45 ألف جنيه.

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الطرق المتاحة لسداد المساهمة التكافلية من خلال ثلاث طرق إلكترونياً عن طريق منظومة الإقرارات الضريبية من خلال كروت الدفع الإلكترونية أو سدادها بالبنوك أو سدادها بكروت الدفع الإلكترونية أو بشيكات بالمأموريات الضريبية، وذلك فى إطار حرص المصلحة على التيسير على الممولين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم، والحفاظ على صحتهم فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

وقال "عبد القادر"، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه تم إتاحة سداد المساهمة التكافلية أون لاين وذلك عن طريق بوابة السداد الالكترونى الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكترونى من خلال الموقع الالكترونى للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg منذ 29 مارس 2020 ، موضحاً أن طرق السداد المتاحة إلكترونياً تكون باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى ( فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول .