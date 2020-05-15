شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سلة "أوبك " 1.68 دولار لتسجل 24.93 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن أن سعر سلة أوبك المكونة من 13 خامًا بلغ 24.93 دولار للبرميل أمس الخميس ، مقارنة بـ 23.25دولار في اليوم السابق، مرتفعا بمقدار 1.68دولار للبرميل وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك ،وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

وقفزت أسعار النفط أكثر من 3%اليوم الجمعة، لتلامس أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في ظل مؤشرات على ارتفاع الطلب على الخام مع إعلان الصين عن زيادة معدلات استهلاك المصافي، ومع نهاية أسبوع اتسم بالأخبار الإيجابية على صعيد الإمدادات.

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وصعد خام برنت1.21 دولار أو ما يعادل 3.9% إلى 32.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس 32.44 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 أبريل، وزاد برنت نحو 7 بالمئة أمس الخميس ويتجه صوب تحقيق مكسب بنسبة 3% في الأسبوع بعد أن ارتفع على مدى الأسبوعين الماضيين وفقا لرويترز.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 3.3 بالمئة إلى 28.48 دولار للبرميل بعد أن بلغ 28.54 دولار وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل، وقفز خام غرب تكساس تسعة بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي، ليصعد بنحو 15 بالمئة.