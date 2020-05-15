شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع برميل النفط الكويتي 2.21 دولار ليسجل 24.20دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع سعر برميل النفط الكويت 2.21 دولار ليبلغ 24.20دولار للبرميل في تداولات أمس مقابل 21.99 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وذلك وفقا لوكالة كونا، وتبدأ الكويت خفضا جديدا لإنتاج النفط بواقع 800ألف برميل يوميا يُنفذ في يونيو فضلا عن التخفيضات التي جرى الاتفاق عليها بالفعل بموجب اتفاق أوبك.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 3%اليوم الجمعة، لتلامس أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في ظل مؤشرات على ارتفاع الطلب على الخام مع إعلان الصين عن زيادة معدلات استهلاك المصافي، ومع نهاية أسبوع اتسم بالأخبار الإيجابية على صعيد الإمدادات.

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وصعد خام برنت1.21 دولار أو ما يعادل 3.9% إلى 32.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس 32.44 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 أبريل، وزاد برنت نحو 7 بالمئة أمس الخميس ويتجه صوب تحقيق مكسب بنسبة 3% في الأسبوع بعد أن ارتفع على مدى الأسبوعين الماضيين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 3.3 بالمئة إلى 28.48 دولار للبرميل بعد أن بلغ 28.54 دولار وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل، وقفز خام غرب تكساس تسعة بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي، ليصعد بنحو 15 بالمئة.

وبدأ تحالف أوبك + الذي يضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين، في تنفيذ خفض في إنتاج الخام يصل إلي9.7 مليون برميل يوميا منذ الأول من مايو الجاري، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه سلفا، وهو ما ساعد مع بعض العلامات المبكرة لاستعادة الطلب على الخام في تخفيف المخاوف بشأن نفاد مساحة تخزين النفط الخام والوقود في العالم.