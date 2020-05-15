شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع رغم انتعاش أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من انتعاش أسعار النفط واعتبار العملة الكندية إحدى العملات المرتبطة بالسلع.



وكشفت بيانات حكومية عن أن شتريات الأجانب من الأوراق المالية الكندية سجلت انخفاضا بحوالي 9.78 مليار دولار كندي في الشهر الماضي بعد انخفاض المشتريات بحوالي 19.42 مليار دولار كندي.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.7% إلى 29.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 29.2 دولار بينما سجل أقل سعر عند 27.2 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 2.7% إلى 31.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 32.5 دولار بينما سجل أقل سعر عند 30.9 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7094، وسجل أعلى سعر عند 0.7138 بينما سجل أقل سعر عند 0.7082.