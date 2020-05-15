الاقتصاد

نمو ثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الماضي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نمو ثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات مسح مشترك بين جامعة "ميتشيجان" ووكالة "رويترز"  ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.


وكشفت بيانات ارتفاع المؤشر إلى 73.7 نقطة في مايو/أيار من 71.8 نقطة في أبريل/نيسان، بينما توقع المحللون انخفاضا طفيفاً.


وذكر محللون بان تحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين ترجع نوعاً ما إلى إجراءات إعادة فتح الاقتصادي التي تسير  على قدم وساق في عدد من الولايات الأمريكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نمو ثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا