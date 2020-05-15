شكرا لقرائتكم خبر عن نمو ثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات مسح مشترك بين جامعة "ميتشيجان" ووكالة "رويترز" ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.



وكشفت بيانات ارتفاع المؤشر إلى 73.7 نقطة في مايو/أيار من 71.8 نقطة في أبريل/نيسان، بينما توقع المحللون انخفاضا طفيفاً.



وذكر محللون بان تحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين ترجع نوعاً ما إلى إجراءات إعادة فتح الاقتصادي التي تسير على قدم وساق في عدد من الولايات الأمريكية.