شكرا لقرائتكم خبر عن نمو ثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات مسح مشترك بين جامعة "ميتشيجان" ووكالة "رويترز" ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.
وكشفت بيانات ارتفاع المؤشر إلى 73.7 نقطة في مايو/أيار من 71.8 نقطة في أبريل/نيسان، بينما توقع المحللون انخفاضا طفيفاً.
وذكر محللون بان تحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين ترجع نوعاً ما إلى إجراءات إعادة فتح الاقتصادي التي تسير على قدم وساق في عدد من الولايات الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر نمو ثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.