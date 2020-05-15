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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة عقب بيانات اقتصادية سلبية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات حكومية سلبية عززت المخاوف حيال الاقتصاد الأكبر في العالم في ظل أزمة "كورونا".
وكشفت بيانات حكومية عن هبوط مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان بنسبة 16.4% متجاوزا توقعات بانخفاض نسبته 12%.
يأتي ذلك في ظل استعدادات عدد من الولايات الأمريكية لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي الأمر الذي يثير مخاوف صحية.
وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد حذر في وقت سابق هذا الأسبوع من تداعيات وأضرار حادة على الاقتصاد بسبب "كورونا" مشيرا إلى أن الاقتصاد بصدد مواجهة ركود هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 23546 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 8893 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 2836 نقطة.
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