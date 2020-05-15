شكرا لقرائتكم خبر عن سعر نفط عُمان تسليم يونيو المقبل يسجل 34.95دولار للبرميل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم 34.95دولار وأفادت بورصة دبى للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 1.03دولار للبرميل 33.92مقارنة بسعر أمس الذى بلغ دولار للبرميل ، ويبلغ معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر يونيو القادم 23.65دولارًا للبرميل منخفضًا بمقدار 19.11دولارًا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الجاري وذلك وفقا لوكالة الانباء العمانية.

و قال وزير النفط العماني، إن سلطنة عمان تدرس خفض إنتاجها النفطي في يونيو حزيران بكمية إضافية تتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف برميل يوميا، بعد أن نفذت السعودية ومنتجون خليجيون آخرون في أوبك تخفيضات إضافية لتقليص تخمة عالميةوفقا لرويترز.

وأضاف الوزير محمد الرمحي عن خطط عمان، أنه من المرجح أن يتم تفعيل هذا الخفض اعتبارا من يونيو، بعد أن انضمت السلطنة في وقت سابق إلى تخفيضات تُنفذ في مايو ويونيو بجانب أعضاء آخرين في مجموعة أوبك+.

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وقفزت أسعار النفط أكثر من 3%اليوم الجمعة، لتلامس أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في ظل مؤشرات على ارتفاع الطلب على الخام مع إعلان الصين عن زيادة معدلات استهلاك المصافي، ومع نهاية أسبوع اتسم بالأخبار الإيجابية على صعيد الإمدادات.

وصعد خام برنت1.21 دولار أو ما يعادل 3.9% إلى 32.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس 32.44 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 أبريل، وزاد برنت نحو 7 بالمئة أمس الخميس ويتجه صوب تحقيق مكسب بنسبة 3% في الأسبوع بعد أن ارتفع على مدى الأسبوعين الماضيين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 3.3 بالمئة إلى 28.48 دولار للبرميل بعد أن بلغ 28.54 دولار وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل، وقفز خام غرب تكساس تسعة بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي، ليصعد بنحو 15 بالمئة.