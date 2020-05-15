شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تخسر 5.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 10287.21 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 1112.18 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" تراجعاً بنحو 2.76% مغلقًا عند مستوى 1819.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.9% مغلقًا عند مستوى 11783.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.52% ليغلق عند مستوى 668.55 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 550.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 289.8 مليار جنيه إلى 291.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 164.4 مليار جنيه إلى 158.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 454.2 مليار جنيه إلى 450.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.3%.

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وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 19.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.349 مليار ورقة منفذة على 145 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.615 مليار ورقة منفذة على 161 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 25.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 25.8 مليون ورقة منفذة على 1151 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 31.89% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 68.11%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 703.3 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 73.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.6 مليار جنيه، بحجم تداول 863.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 48 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.5 مليار جنيه بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 121.8 ألف عملية.