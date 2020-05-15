شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا: خام غرب تكساس قد يتجاوز مؤقتاً 35 دولاراً للبرميل بحلول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محللون لدى بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش في مذكرة اليوم الجمعة إن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قد يتحرك مؤقتا فوق 35 دولارا للبرميل بحلول يوليو ثم يتراجع على الأرجح بعد ذلك.

وفي الشهر الماضي، تراجعت أسعار خام غرب تكساس إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى لكنها ارتدت، لتبلغ أعلى مستوى في شهرين تقريبا عند 28.75 دولار للبرميل اليوم.

وقال البنك "الانتعاش حدث بوتيرة أسرع قليلا مما توقعنا" مضيفا أن أي تعاف آخر من المستبعد أن يكون مستداما.

وقال "ارتفاع أسعار النفط قد يقلص حالات توقف الإنتاج. قد يحدث تعاف للإنتاج مع ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف إلى ذروته، مما من المحتمل أن يدفع أسعار العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق للانخفاض من منتصف يوليو تموز فصاعدا".

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وقال محللون " لا يمكننا استبعاد موجة ثانية من تفشي الفيروس والمزيد من إجراءات العزل العام، فيما ستؤدي العواقب المدمرة والمخزونات التي ما زالت مرتفعة للغاية وأي فائض صغير في سوق النفط لأن ينقلب سريعا التوازن الدقيق".

فيما قال مصدران مطلعان لرويترز، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.43 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو إلى الرابع عشر منه مع سريان اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج.

يأتي ذلك انخفاضا من 11.35 مليون برميل يوميا في أبريل و9.45 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو إلى 11 من نفس الشهر.

ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وتخفض روسيا الإنتاج في إطار اتفاق عالمي نفطي جرى التوصل إليه الشهر الماضي ودخل حيز النفاذ في أول مايو.