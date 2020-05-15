الاقتصاد

مبيعات التجزئة الأمريكية تهبط لأدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب جائحة فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الأمريكية تهبط لأدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب جائحة فيروس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر نيسان/أبريل منخفضة بمقدار 16.4% ،بأسوأ وتيرة منذ بداية تجميع تلك البيانات فى عام 1992 ،أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلي انخفاض بمقدار 12.0% ، أسوأ من القراءة السابقة انخفاض بمقدار 8.7%. 

 

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة انخفاض بمقدار 17.2% ، أسوأ من التوقعات انخفاض بمقدار 8.6% ، وسجلت القراءة السابقة انخفاض بمقدار 4.5% ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الأمريكي.

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