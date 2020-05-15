شكرا لقرائتكم خبر عن النفط بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،استنادا على آمال تعافي الطلب العالمي ، خاصة بعد انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، وزيادة معدلات استهلاك المصافي فى الصين ، بالإضافة إلى تعهد المملكة العربية السعودية إجراء خفض أكبر فى إنتاجها النفطي خلال حزيران/يونيو المقبل ، بهدف تسريع عملية تحقيق الاستقرار بالأسواق ودعم الأسعار الرخيصة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.5% إلى مستوي 28.99$ الأعلى منذ 3 نيسان/أبريل الماضي ،من مستوى الافتتاح عند 28.00$، وسجل أدنى مستوي عند 27.55$ ،و صعد خام برنت بنسبة 3.1% إلى مستوي 32.48$ للبرميل الأعلى منذ 13 نيسان/أبريل ، من مستوى الافتتاح عند 31.50$ ، وسجل أدنى مستوي عند 30.96$.

حقق الخام الأمريكي "عقود يونيو" عند تسوية الأسعار بالأمس ارتفاعا بنسبة 7.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت "تسليم يوليو" بنسبة 6.7%.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا حتى الآن بنسبة 11% ، وصعد الخام الدولي بنسبة 6% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 8 أيار/مايو ،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 4.1 مليون برميل.

يعد هذا الانخفاض الأسبوعي هو الأول منذ الأسبوع المنتهي فى 17 كانون الثاني/يناير الماضي ، فى علامة إيجابية لتحسن مستويات الطلب المحلي فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة فى العالم.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بحوالي 3.5 مليون برميل ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ، بعد تخفيف قيود الحظر المرتبطة بفيروس كورونا فى بعض المدن و الولايات الأمريكية.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 300 ألف برميل ، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 11.6 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.

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وفى الصين ،أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الجمعة أن الاستهلاك اليومي للنفط الخام فى البلاد انتعش فى نيسان/أبريل ، مع تعزيز مصافي التكرير عمليات التشغيل.

وأظهرت بيانات أخرى ،ارتفاع الإنتاج الصناعي الصيني بمعدل 3.9% فى نيسان/أبريل ،لتتجاوز توقعات الخبراء زيادة بمعدل 1.5% ، وسجل الإنتاج انكماشا بمعدل 1.1% فى آذار/مارس.

تؤشر تلك البيانات على قدرة ثاني أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة بالعالم فى التغلب سريعا على تداعيات فيروس كورونا ،خاصة بعد أن خففت الحكومة الصينية إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس التاجي.

قالت السعودية يوم الاثنين إنها ستخفض إنتاجها النفطي بصورة استثنائية خارج اتفاق " أوبك بلس" اعتبارا من أول حزيران/يونيو المقبل بمقدار مليون برميل يوميا ، لينزل إجمالي إنتاج النفط حينها إلى 7.5 مليون برميل يوميا ، بانخفاض قدره 40% من مستويات الضخ فى نيسان/أبريل الماضي.

يأتي هذا الخفض الطوعي فى الإنتاج السعودي ، بهدف تسريع وتيرة تحقيق الاستقرار فى أسواق النفط العالمية ،ودعم الأسعار الرخيصة.

وفى هذا الإطار أيضا تعهدت دول الإمارات العربية المتحدة و الكويت بخفض إضافي للإنتاج الشهر المقبل بإجمالي 180 ألف برميل يوميا.

وبدأ رسميا تحالف "أوبك بلس" رسميا فى تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي بنحو 10 مليون برميل على مدار شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو.