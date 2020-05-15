شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب ذروة 3 أسابيع قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل استمرار عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ،التي جددت المخاوف حيال الاقتصاد الأكبر فى العالم ،وقلصت احتمالات خفض الفائدة الأمريكية إلى المنطقة السلبية ، يأتي هذا قبيل صدور مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل ،والتي توفر أدلة قوية حول مدي تفاقم الانكماش الاقتصادي خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 100.39 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.26 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 100.17 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 100.56 نقطة ، بعد بيانات أسوأ من التوقعات عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد الأسبوع الجاري ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.3% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الأربعاء إن الاقتصادات لا تبلى بلاء حسنا بسبب فيروس كورونا ويمكن توقع المزيد من التحفيز النقدي ،وأشار إلى أن الولايات المتحدة بصدد فترة ممتدة من النمو الاقتصادي الضعيف.

وأضاف باول إن صناع السياسة قد يضطرون إلى استخدام أدوات نقدية إضافية لإخراج البلاد من المأزق الاقتصادي ،والذي أدى إلى فقد ما لا يقل عن 20 مليون وظيفة ،وتسبب فى مستوى من الألم يصعب وصفه بكلمات.

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واستبعد باول أن يكون من ضمن أدوات الاحتياطي الاتحادي اللجوء إلى أسعار الفائدة لما دون مستويات الصفر ،وقال أن رأي لجنة السياسة النقدية لم يتغير حقا بشأن أسعار الفائدة السلبية ، وأن المركزي الأمريكي لا يتطلع إلى هذا الشئ.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد حث يوم الثلاثاء مجلس الاحتياطي الاتحادي بالاعتماد على أسعار الفائدة السلبية ،وفى الأسبوع الماضي ،بدأت أسواق المال الأمريكية تسعير فرص أسعار الفائدة السلبية خلال هذا العام.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، بما يعني توفر أدلة قوية حول مدى تفاقم انكماش أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع انخفاض بنسبة 12% خلال نيسان/أبريل من انخفاض بنسبة 8.7% فى آذار/مارس ، كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع انخفاض بنسبة 8.6% من انخفاض بنسبة 4.5% فى الشهر السابق.

ويصدر بحلول الساعة 13:15 غرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع انكماش بمعدل 11.3% خلال نيسان/أبريل من انكماش بمعدل 5.4% فى آذار/مارس ،ومؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 63.9% من 72.7% بالقراءة السابقة.

وبحلول الساعة 14:00 غرينتش تصدر القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشغان لقياس ثقة المستهلكين خلال أيار/مايو المتوقع 68 نقطة ،وسجل المؤشر مستوى 71.8 نقطة فى نيسان/أبريل.