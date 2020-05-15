شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز لأعلى مستوى فى شهرين بعد بيانات قوية عن الإنتاج الصناعي فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأعلى مستوى فى شهرين ، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بعد بيانات قوية عن إنتاج المصانع فى الصين ، والمعدن الأبيض بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب النشط على أصول الملاذات الآمنة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 3.15% إلى مستوي 16.35$ الأعلى منذ 12 آذار/مارس الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 15.85$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 15.76$.

حقق المعدن الأبيض "الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم أسعار المعادن الثمينة فى الأسواق العالم.

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أظهرت بيانات رسمية فى الصين يوم الجمعة ،ارتفاع الإنتاج الصناعي فى البلاد بمعدل 3.9% فى نيسان/أبريل ،لتتجاوز توقعات الخبراء زيادة بمعدل 1.5% ، وسجل الإنتاج انكماشا بمعدل 1.1% فى آذار/مارس.

تؤشر تلك البيانات على قدرة أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن بالعالم فى التغلب سريعا على تداعيات فيروس كورونا ،خاصة بعد أن خففت الحكومة الصينية إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس التاجي.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت أسعار الفضة حتى الآن ارتفاعا بنسبة 5.5% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب النشط على أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل توالي التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ،وبعد تصريحات للرئيس الأمريكي جددت التوترات بين الولايات المتحدة والصين.