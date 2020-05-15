شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد من أدنى مستوى فى 3 أسابيع بفضل بيانات صينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لترتد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى جلسة الأمس ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفضل تحسن معنويات المستثمرين ، بعد بيانات صينية إيجابية عن إنتاج المصانع خلال نيسان/أبريل ، تؤشر على قدرة ثاني أكبر اقتصاد فى العالم فى التغلب سريعا على تداعيات فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.6% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 2.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل تجدد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليرتد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 322.87 نقطة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، بعد بيانات اقتصادية إيجابية فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

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أظهرت بيانات رسمية فى الصين يوم الجمعة ،ارتفاع الإنتاج الصناعي فى البلاد بمعدل 3.9% فى نيسان/أبريل ،لتتجاوز توقعات الخبراء زيادة بمعدل 1.5% ، وسجل الإنتاج انكماشا بمعدل 1.1% فى آذار/مارس.

تؤشر تلك البيانات على قدرة ثاني أكبر اقتصاد فى العالم فى التغلب سريعا على تداعيات فيروس كورونا ،خاصة بعد أن خففت الحكومة الصينية إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس التاجي.

فى ألمانيا ،ذكر معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض يوم الخميس أن معدل انتشار الفيروس التاجي ظل دون العتبة الرئيسية عند 1% فى البلاد ، وذلك بعدما خففت الحكومة الألمانية إجراءات العزل وشغلت جزئيا أكبر اقتصاد فى أوروبا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفضل آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.7% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.6%.