ستاربكس يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 15-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم ستاربكس (SBUX) في بداية تعاملاته المبكرة لآخر جلساته، استند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعطيه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً ليحول خسائره إلى أرباح في نهاية التداولات ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.77% بما يعادل 0.57 نقطة ليستقر على سعر 74.19 دولار، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أدنى مستوى المقاومة 74.70، ليستهدف مستوى الدعم 68.26.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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