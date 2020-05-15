شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال وسط توقعات إيجابية – تحليل – 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة باي بال (PYPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.47% بما يعادل 0.68 نقطة ليستقر على سعر 144.41 دولار، أمام محاولة السهم تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 139.01، ليستهدف مستوى المقاومة 150.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد