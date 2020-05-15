شكرا لقرائتكم خبر عن إنيفيديا يبدأ بالتعافي – تحليل – 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستقر السهم من جديد أعلى مستوى المقاومة المحوري 316.03، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.22% بما يعادل 10.02 نقطة ليستقر على سعر 321.22 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً في وقت سابق.

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لهذا وطيلة استقراره أعلى مستوى 321.22 نتوقع له المزيد من الارتفاع، ليستهدف مستوى المقاومة 352.64.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد