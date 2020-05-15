شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يحول خسائره إلى مكاسب – تحليل – 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم مايكروسوفت (MSFT) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 175.68، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات، ليغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 0.43% بما يعادل 0.78 نقطة ليستقر على سعر 180.53 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 190.70، طيلة ثبات الدعم 174.42.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد