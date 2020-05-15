شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يتحرك باتجاه جانبي – تحليل – 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إنتل (INTC) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بنطاق جانبي على المدى القصير، ما بين تأثره بالضغط السلبي لتداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، أمام الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحر كالبسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.32% بما يعادل 1.34 نقطة ليستقر على سعر 59.08 دولار.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.88، ليستهدف مستوى المقاومة 61.93.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر إنتل يتحرك باتجاه جانبي – تحليل – 15-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.