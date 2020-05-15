شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يتحرك باتجاه جانبي – تحليل – 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إنتل (INTC) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بنطاق جانبي على المدى القصير، ما بين تأثره بالضغط السلبي لتداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، أمام الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحر كالبسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.32% بما يعادل 1.34 نقطة ليستقر على سعر 59.08 دولار.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.88، ليستهدف مستوى المقاومة 61.93.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد