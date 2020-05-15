شكرا لقرائتكم خبر عن وزير نفط عمان: ندرس خفضا إضافيا للإنتاج في يونيو بين 10-15 ألف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العماني لرويترز اليوم الجمعة إن سلطنة عمان تدرس خفض إنتاجها النفطي في يونيو حزيران بكمية إضافية تتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف برميل يوميا، بعد أن نفذت السعودية ومنتجون خليجيون آخرون في أوبك تخفيضات إضافية لتقليص تخمة عالمية.

وأضاف الوزير محمد الرمحي عن خطط عمان، أنه من المرجح أن يتم تفعيل هذا الخفض اعتبارا من يونيو، بعد أن انضمت السلطنة في وقت سابق إلى تخفيضات تُنفذ في مايو ويونيو بجانب أعضاء آخرين في مجموعة أوبك+.

وفى سياق متصل قال وزير الدولة للبترول تيميبري سيلفا إن نيجيريا، العضو في أوبك، تكبح إنتاج النفط لكي يمتثل أكبر مصدر للخام في أفريقيا لاتفاق بين منتجين على تقليص الإنتاج.

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وقال سيلفا أمس الخميس "خفض نيجيريا نحو 417 ألف برميل يوميا، ما يمثل نحو 23% من إنتاجنا. وبالطبع، في نهاية أبريل، كنا نمتثل".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون بقيادة روسيا في أبريل على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو مع تسبب جائحة فيروس كورونا في تقليص الطلب.

وبموجب الاتفاق، يتعين على نيجيريا كبح الإنتاج عند 1.41 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو .