شكرا لقرائتكم خبر عن "روسنفط" تخفض حجم إنتاج الغاز في الربع الأول ليصل إلى 16.63 مليار متر مكعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "روسنفط" الروسية، اليوم الجمعة، أنها خفضت في الربع الأول من العام الجاري حجم إنتاج الغاز بنسبة 2.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 16.63 مليار متر مكعب.

وذكر بيان للشركة: "شكل حجم إنتاج الغاز 16.63 مليار متر مكعب، بانخفاض بـ 3.4% على أساس ربعي، وبنسبة 2.95% على أساس سنوي"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

كما أعلنت الشركة الروسية أن "حجم إنتاج المحروقات (النفط ومكثفاته) شكل 4.64 مليون برميل يوميا (ما يعادل 57 مليون طن)، بعد تسجيل الانخفاض بنسبة 0.7 في المئة على أساس ربعي وبنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي".

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وأشارت شركة "روسنفط"، اليوم، إلى التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة النفط الهندية، وتوقيع صفقة على تزويد الهند بنحو مليوني طن من النفط حتى نهاية العام الجاري.

وجاء خفض الإنتاج ضمن شروط مواصلة الشركة تنفيذ التزاماتها في إطار صفقة "أوبك +" الأخيرة.

وأكد تقرير لمنظمة "أوبك" أن خفض إنتاج النفط في العالم بدأ بالفعل في التأثير الإيجابي على السوق، مشيرا إلى أن إعادة التوازن للسوق ستشهد تسارعا في الأرباع المقبلة.