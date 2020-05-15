شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 15-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 15-5-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 16.89 جنيه للشراء، و 17.08 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 19.07 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.

وكان البنك الأهلي المصري، قد أعلن تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم محفظة الودائع الخاصة بالبنك لتصل إلى أكثر من 1.5 تريليون جنيه وهو الانجاز الذي يتحقق لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، إن الوصول بحجم الودائع لتتخطى حاجز تريليون ونصف التريليون جنيه يضيف إلى الإنجازات التي حققتها أسرة العاملين بالبنك الأهلي المصري بفضل خبرات ومجهودات فرق العمل التي تقدم أعلى مستوى من جودة الخدمات والمنتجات المصرفية.

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وأضاف أن تحقيق محفظة ودائع بتلك القيمة الضخمة - التي تتجاوز حصتها السوقية 30% إنما تعكس ثقة العملاء بمختلف أنماطهم واحتياجاتهم في البنك الأهلي المصري وقدرة البنك على تلبية مختلف احتياجاتهم الادخارية والتمويلية من خلال استراتيجية متكاملة ومرونة في التطوير والاستجابة لمتغيرات السوق حفاظا على ريادته في خدمة عملائه والاقتصاد القومي.

ومن جانبه، صرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن تلك المحفظة الضخمة التي قفزت بنحو 300 مليار جنيه عن العام الماضي، تتضمن مختلف أنواع الحسابات سواء جارية أو توفير، إضافة إلى الودائع لأجل وكذا الشهادات الادخارية بمختلف أنواعها وآجالها ودوريات صرف عائدها وفقا والمتطلبات الخاصة بعملاء البنك.

وأشار إلى النجاح الكبير الذي حققته شهادات البنك البلاتينية ذات العائد 15% والتي طرحها البنك مؤخرا، حيث شهدت إقبالا كبيرا من جمهور العملاء إلى أن وصل إجمالي مبيعاتها إلى حوالي 88 مليار جنيه في فترة وجيزة، مؤكدا أن البنك يحرص على زيادة معدلات توظيف الودائع بصورة متنامية ومدروسة.