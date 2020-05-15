شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي ياباني: كورونا قد يستمر لسنوات ونطالب بالمزيد من الفحوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خبير اقتصادي ياباني اليوم الجمعة، إنه يتعين على اليابان إجراء المزيد من الفحوص الخاصة بفيروس كورونا، وتقديم دعم نقدي أكثر سخاء للعائلات، لأن الجائحة قد تستمر لعدة سنوات.

وقال كيشيرو كوباياشي، الذي عُين يوم الثلاثاء ضمن لجنة تقدم المشورة للحكومة بشأن إجراءات مكافحة الفيروس، إن بإمكان الحكومة توفير التمويل اللازم لأوجه إنفاق ضخمة لمواجهة آثار انتشار الفيروس من خلال إصدار المزيد من السندات، والتي يمكن للبنك المركزي شراؤها لتفادي التسبب في رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل.

وقال كوباياشي لرويترز "قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أربع سنوات"، وذلك في إشارة إلى الوقت اللازم لتطوير لقاح أو دواء فعال لمكافحة الفيروس وتوزيعه.

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وأضاف أن الاستهلاك سيتراجع ​​عالميا خلال تلك الفترة.

وقال كوباياشي إن ذلك يعني ضرورة اتخاذ إجراءات أقوى لمساعدة الاقتصاد الياباني على تجنب ركود طويل وحاد، ومن بينها صرف 100 ألف ين (934 دولارا) شهريا لكل مواطن يعاني من انخفاض حاد في الدخل جراء التفشي.

وقال كوباياشي، وهو خبير اقتصادي في مؤسسة طوكيو الخاصة لأبحاث السياسات وهي مؤسسة خاصة، إن البرنامج سيكلف الحكومة ما يصل إلى 24 تريليون ين.

لكنه أضاف أن الأهم هو العمل على التخفيف من حالة القلق العام بشأن جائحة فيروس كورونا وتبعاتها.