عجز ميزانية تركيا 43.2 مليار ليرة في أبريل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت بيانات من وزارة المالية فى تركيا اليوم الجمعة أن عجز ميزانية تركيا سجل 43.2 مليار ليرة في أبريل نيسان، بارتفاع 135.8 بالمئة على أساس سنوي.

وفي مارس بلغ العجز 43.7 مليار ليرة.

وسجلت الميزانية عجزا 18.3 مليار ليرة في أبريل نيسان من العام الماضي.

وكشفت البيانات أن الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، أظهر عجزا بقيمة 26.2 مليار ليرة في أبريل.

بدأ الرئيس التركى رجب طيب اردوغان البحث عن نزوات جديدة له فى ظل الازمات المتتالية التى يتعرض لها مع هشاشة الاقتصاد وضعف الليرة بشكل متزايد، حيث بدأ فى رفع صوته فى شرق البحر الأبيض المتوسط، بشكل غير مقبول وغير قانونى، بالتنقيب فى شرق المتوسط، والتى لاقت رفض العديد من الدول، مصر واليونان وقبرص وفرنسا والامارات العربية المتحدة، الذين اتهموا تركيا بالقيام بأنشطة "غير قانونية".

وقالت صحيفة "الصول24 اورا" الإيطالية إن وزراء الدول الرافضة لتحركات اردوغان فى شرق المتوسط، أكدوا أيضا أن تحركات الرئيس التركى تمثل انتهاك صريح للقانون الدولى وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهى المحاولة السادسة من قبل تركيا فى أقل من عام لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.