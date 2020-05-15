شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز برج العرب الجديدة يتفقد سير العمل بمشروعات المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات ومدى التزام الشركات بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتفقد المهندس عصام بدوي، أعمال تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقي للمدينة بطول 12كم، والمحور المؤدي إلي الجامعة المصرية اليابانية والمحور المؤدي إلي الإسكان الاجتماعي، وكذا أعمال إحلال وتجديد المسطحات الخضراء بالمجاورة 7 بالحي الأول، وتنفيذ المرافق الداخلية للمحور المركزي الغربي، وغير ذلك من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

ووجه المهندس عصام بدوي، الشركات المنفذة للمشروعات بضرورة الالتزام بكافة التوجيهات والتدابير الاحترازية التي تعمل على منع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والالتزام التام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات الجاري تنفيذها.

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ومن ناحية أخرى قام رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة بمتابعة مدى توافر السلع الأساسية والضرورية لاحتياجات سكان المدينة، حيث سبق وأن قام جهاز المدينة بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوفير منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية داخل المدينة.

وأكد المهندس عصام بدوي استمرار تعاون جهاز المدينة في التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتقديم كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالي المدينة.