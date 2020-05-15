شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول المتوسط المتحرك 50، ولا يزال السعر فوق مستوى 0.6407، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، بانتظار التخلص من العزم السلبي الذي يظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك لدعم فرص استئناف الارتفاع خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 0.6530 ثم 0.6685 كمحطات رئيسية تالية، والتي يتطلب تحقيقها الثبات فوق 0.6407.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6400 والمقاومة 0.6530
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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