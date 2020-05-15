شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي ليتجاوز هدفنا الأول 32.20 ويستقر فوقه الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، ويحتاج السعر للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الممتد الذي يصل إلى 36.00.
الثبات فوق 32.20 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح، حيث إن كسره سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي سيدفع التداولات نحو مناطق 30.70 مبدئياً وقد يمتد إلى 29.80 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 31.00 والمقاومة 33.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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