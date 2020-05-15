شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من تحقيق هدفنا المنتظر عند 28.60 ويجري محاولات لاختراقه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 30.60 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق مستوى 26.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.00 والمقاومة 30.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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