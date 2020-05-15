شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا المنتظر عند 16.00 واخترقه بقوة ليتجه نحو هدفنا الثاني عند 16.52، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أهمية المستوى الأخير، حيث إن اختراقه سيقود السعر لمواصلة الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، ليصل الهدف التالي إلى 17.11.

وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق أرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 16.00، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للانخفاض نحو 15.08 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.00 والمقاومة 16.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد