شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية هادئة ليقترب تدريجياً من هدفنا الرئيسي الأول المنتظر عند 1747.43، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أننا نتوقع تجاوز هذا المستوى لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو 1785.00. وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم بشرط الثبات فوق مستوى 1718.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1718.00 والمقاومة 1755.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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