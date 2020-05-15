شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 1.2200، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي ينتظم داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 1.2093 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 1.2304 و1.2345 لاستمرار الانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2130 والمقاومة 1.2305
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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