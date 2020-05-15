شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية طفيفة الآن في طريقه لاختبار المقاومة المحورية 1.0840، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1.0790، ولا يزال السعر محصوراً بين هذين المستويين، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

التعارض بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك وسلبية المتوسط المتحرك 50 يقدّم سبب آخر للحيادية، وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير