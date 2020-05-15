شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي جديد– تحليل -15-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر النحاس ليحافظ على استقراره فوق دعم القناة الهابطة وليستمر بتقديم تداولات جانبية نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية, نذكر بتوفر فرصة أمام السعر بتشكيله لاندفاع تصحيحي صاعد ما لم يتم كسر الدعم المستقر عند 2.2750, ليتمكن بذلك من الوصول نحو 2.4530 وبتجاوزه قد ينجذب نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 2.6200 تقريبا.
أما محاولة تسلل السعر دون الدعم المذكور سابقا, فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار سلبي جديد لنتوقع تكبده بذلك لخسائر قوية قد تبدأ من 2.1800 و 2.0760 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.2800 و 2.4530
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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