شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يضغط على المقاومة– تحليل - 15-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس موجة إيجابية ضعيفة محاولا بذلك الضغط على مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 780.00 تقريبا, حتى هذه اللحظة وبثبات المقاومة الحالية سنبقى على توقعنا الهابط والذي يتطلب التسلل دون مستوى 740.00 ليتمكن بذلك من الوصول نحو المحطات السلبية الرئيسية والتي تتمثل بمستوى 710.00 و 680.00 على التوالي.
أما في حال تعرض السعر لضغوط إيجابية جديدة واندفاعه فوق المقاومة الحالية, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية ولنتوقع تشكيله لتداولات صاعدة قوية قد تدفع به للوصول نحو 830.00 و 880.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 780.00 و 740.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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