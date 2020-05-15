شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يهبط ببطء-تحليل - 15-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سعر الزوج حاليا بمسار سلبي بطيء نظرا لتوفر العديد من الحواجز أمام محاولات تسجيل الأهداف السلبية الرئيسية, نلاحظ حاليا تذبذب السعر قرب الدعم المستقر عند 130.60 ولنؤكد على أهمية تقديمه لثبات سلبي دونه ليؤكد بذلك استعداده للوصول نحو 129.05 والذي يشكل بدوره الهدف الرئيسي لتداولات الفترة الحالية.

ما يدعم الترجيح الهابط, ثبات المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 133.70 بالإضافة إلى محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, ليزيد ذلك من الضغوط السلبية وليمنح السعر عزم سلبي جديد ليتمكن من الوصول نحو الأهداف المذكورة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.80 و 129.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط