شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ ذروة 3 أسابيع بفعل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، مع استمرار نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين ، وبعد توقعات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" القاتمة للاقتصاد الأمريكي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,738.60$ الأعلى منذ 23 نيسان/أبريل الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,729.20$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,728.49$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع توالي بيانات السلبية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 2% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الخميس إن وباء كورونا ألقي بظلاله على اتفاق التجارة مع الصين ،وإنه يشعر بخيبة آمل إزاء فشل بكين فى احتواء الفيروس التاجي ،وأشار إلى أنه يمكنه قطع العلاقات مع الحكومة الصينية.

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جددت تلك التصريحات التوترات بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وهو ما يشكل تهديدا إضافيا على الاقتصاد العالمي ،الذي يعاني حاليا أزمة تعد الأسوأ منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الأربعاء إن الاقتصادات لا تبلى بلاء حسنا بسبب فيروس كورونا ويمكن توقع المزيد من التحفيز النقدي ،وأشار إلى أن الولايات المتحدة بصدد فترة ممتدة من النمو الاقتصادي الضعيف.

وأضاف باول إن صناع السياسة قد يضطرون إلى استخدام أدوات نقدية إضافية لإخراج البلاد من المأزق الاقتصادي ،والذي أدى إلى فقد ما لا يقل عن 30 مليون وظيفة ،وتسبب فى مستوى من الألم يصعب وصفه بكلمات.

واستبعد باول أن يكون من ضمن أدوات الاحتياطي الاتحادي اللجوء إلى أسعار الفائدة لما دون مستويات الصفر ،وقال أن رأي لجنة السياسة النقدية لم يتغير حقا بشأن أسعار الفائدة السلبية ، وأن المركزي الأمريكي لا يتطلع إلى هذا الشئ.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 12.58 طن متري، فى ثالث زيادة يومية على التوالي ،وبأكبر زيادة يومية منذ 13 نيسان/أبريل الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,104.72 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.